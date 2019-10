"Spesso sono l'unico italiano in campo nella Juve". Le parole di Leonardo Bonucci non sono rimaste lettera morta in casa Juve dove Paratici sa di dover costruire per il futuro una nuova ossatura fatta di calciatori italiani in grado di proseguire la tradizione "azzurra" dei bianconeri. Per questo, secondo quanto riporta Tuttosport, il Chief Football Officer della società starebbe pensando a Tonali e Chiesa per la prossima stagione. Sono loro i primi due obiettivi per tingere nuovamente di azzurro la Juventus.