Il Lecce sulle tracce di due giovani bianconeri. Secondo quando riportato da Il Corriere dello Sport, il club pugliese neopromosso in Serie A ha messo nel mirino sia Kaio Jorge, ancora in fase di recupero dall'infortunio, che il centrocampista esterno Alessandro Di Pardo, reduce da una stagione in prestito tra Vicenza e Cosenza. Possibile che entrambi i colpi possano andare in porto con una formula di prestito.