Dopo un solo punto in due partite, è scattato l'allarme in casa Juventus. Soprattutto a centrocampo, il reparto più in difficoltà nelle ultime stagioni. Gli ultimi due giorni di mercato potrebbero però regalare ad Allegri una soluzione in più: secondo quanto riportato da Calciomercato.com, le ipotesi più probabili sarebbero quelle che portano al ritorno del bosniacodel Borussia Dortmund, mentre per Tolisso e Tchouameni le probabilità si avvicinano allo zero. Fondamentale sarebbe l'uscita di Ramsey, ma il gallese con ogni probabilità rimarrà a Torino.