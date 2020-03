La Juventus non smette di seguire due giocatori su cui ha mantenuto una prelazione per il riacquisto. Così, i bianconeri non hanno perso di vista né Riccardo Orsolini né Rolando Mandragora, ceduti a titolo definitivo rispettivamente a Bologna e Udinese. Per entrambi, però, la Juventus si è riservata la possibilità di ripresentare nuove offerte per riportarli in bianconero, anche se con due strategie differenti: se per Orsolini potrebbero esserci spazi per giocare nella prossima stagione, Mandragora potrebbe invece essere utilizzato come pedina di scambio sul mercato.