Tra i vari Chiellini e De Ligt, tra i difensori della Juventus ci sono due giocatori dal futuro incerto, ovvero Merih Demiral e Radu Dragusin. Uno dei due, come riporta Calciomercato.com, potrebbe dire addio, in prestito o a titolo definitivo per far respirare le casse della Juve. Il turco piace in Inghilterra, con l’Everton forte candidata, mentre per il centrale rumeno, oltre all’interesse del Crystal Palace, ci sarebbero tre club di Serie A, ovvero Genoa, Empoli e Cagliari, da cui è rientrato Rugani dal prestito.