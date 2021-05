Donnarumma e Milan ai ferri corti. In primis per la trattativa del rinnovo, bloccata da Maldini per mantenere la squadra concentrata sul campionato, in seconda battuta con i tifosi, che gli hanno chiesto faccia a faccia di non giocare con la Juventus a meno di chiarimenti sul suo futuro. Nel frattempo, il Corriere dello Sport spiega come il club bianconero, interessata al portiere, potrebbe chiudere il colpo a zero. Servirebbero due variabili: la prima, ovviamente, che Donnarumma non rinnovi con i rossoneri. La seconda è cedere Szczesny, che non potrebbe rimanere assieme al classe 1999.