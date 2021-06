Non solo Locatelli o Pjanic. Dalle parti della Continassa sono in corso grandi manovre per dare nelle mani di Allegri un centrocampo competitivo, reparto che negli ultimi anni è apparso più volte in sofferenza. Nella lista della spesa di Cherubini compare anche il centrocampista belga di proprietà del Leicester, Youri Tielemans. Secondo quello che raccontano i giornali inglesi, però, ci sarebbero due club di Premier League particolarmente interessati al giocatore: Liverpool e Manchester United.