Gigio Donnarumma è uno dei nomi più caldi per il mercato della Juventus, con la trattativa per il rinnovo di contratto col Milan che resta arenata. Diventa ancor più caldo se consideriamo le notizie che arrivano dalla Spagna: secondo Todofichajes.com il Real Madrid e il Barcellona non sono interessate al portiere rossonero. Questo quindi è spiana ancora di più la strada alla Juve, che sta lavorando per offrire a Donnarumma un ingaggio che toccherebbe i 10 milioni di euro all'anno. Cifre importanti, che dovrebbero quindi implicare uscite eccellenti nel mercato bianconero.