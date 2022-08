Nelle ultime settimane di mercato verranno definite tutte le posizioni dei calciatori in bilico in casa. Tra questi c'è anche Nicolò, a raccontare le ultime è calciomercato.com: "Probabilmente il più "pronto" tra i giovani grazie all'esperienza accumulata nei due anni in prestito al Genoa. Anche lui, come Fagioli, impegnato nelle amichevoli estive. Non sono mancate le richieste, sia da parte della Salernitana che dal Monza ma al momento resta a Torino. Il futuro, potrebbe essere deciso da come si evolverà la situazione legata ad Arthur e Paredes. Se quest'ultimo arrivasse, lo spazio per il 20enne si ridurrebbe notevolmente e aumenterebbero le chance di un nuovo prestito".