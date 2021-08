La Juventus potrebbe dare nuovamente il via libera alla cessione di. I brasiliani Danilo e Alex Sandro sono inamovibili, e il rientro di Mattia De Sciglio, promosso ancora una volta da Allegri dopo l'esperienza in prestito al Lione, chiude sempre più spazi al laterale ex Roma su cui si stanno già muovendo diversi club fra cui Sampdoria e Genoa. La formula per la cessione di Pellegrini sarebbe sempre legata a un prestito secco o con eventuale diritto di riscatto e controriscatto a favore della Juventus.