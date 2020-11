Sami Khedira sta iniziando a valutare l'addio alla Juventus. Il centrocampista è fuori rosa da inizio stagione e i bianconeri vorrebbero trovargli una soluzione già per gennaio. Nei giorni scorsi si è fatto avanti l'Everton, ma secondo la Bild anche il Lipsia sarebbe interessato al tedesco. Contratto in scadenza a giugno, la Juve potrebbe trovare un accordo per non guadagnare nulla dalla cessione ma risparmiare sull'ingaggio in caso di addio tra qualche mese.