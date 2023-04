Ritorno di fiamma dalla Premier? Secondo quanto riporta Team Talk, due colossi del campionato inglese avrebbero messo gli occhi su Wojciech, il portiere della Juventus che ha giocato per diversi anni in Inghilterra, con la maglia dell'Arsenal. Secondo le indiscrezioni provenienti da Oltremanica, Manchester United e Tottenham starebbero seguendo il portiere della Juventus, il cui contratto con i bianconeri è in scadenza nel 2024.