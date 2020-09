Si muove qualcosa in casa Juve per la cessione di Daniele Rugani. Come già successo in passato, per il difensore centrale ci sono stati degli interessamenti dalla Premier League, in particolare, come riporta Sky Sport, il giocatore è nel mirino di Newcastle e West Ham. Rugani è stato uno dei giocatori dei quali il CFO bianconero Fabio Paratici ha parlato durante il suo blitz in Inghilterra di qualche settimana fa, ed era stato accostato anche al Wolverhampton.