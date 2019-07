Il mercato della Juventus non è ancora chiuso e soprattutto non ruota solo intorno all'attacco. Oltre allo scambio Dybala-Lukaku, Fabio Paratici sta pensando anche a come rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, le cessioni di Matuidi e Sami Khedira possono fare spazio a Christian Eriksen che va in scadenza con il Tottenham nel 2020 e che può lasciare gli Spurs in questa sessione di mercato. Sarri l'avrebbe chiesto alla dirigenza bianconera. Ma prima servono due cessioni.