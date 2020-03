La Juventus punta ancora Mauro Icardi. L'attaccante argentino è sempre al centro dei pensieri della società bianconera che sogna ancora di rifondare l'attacco partendo proprio dall'ex capitano dell'Inter adesso al PSG. Secondo quanto riportano i media francesi a Leonardo piacciono molto sia Paulo Dybala che Miralem Pjanic e una volta riscattato (eventualmente) Icardi dall'Inter, il ds del PSG potrebbe chiedere uno dei due calciatori bianconeri in cambio di Maurito. Strategie ancora da mettere a punto proprio perché c'è un rebus sul futuro dell'argentino. Il PSG dice che può decidere di rifiutare il trasferimento definitivo al PSG mentre dall'Inter dicono che è tutto in mano al club francese: se lo riscattano per 70 milioni lui non può tirarsi indietro.