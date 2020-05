Raul Jimenez è il nuovo nome del casting che la Juventus sta mettendo in atto per trovare il prossimo numero 9 bianconero. 22 gol e 10 assist in 44 partite stagionali, numero che sanciscono la definita rinascita dell’attaccante del Wolverhampton, per il quale ha investito molto la scorsa estate. Per questo il prezzo del cartellino è molto elevato, superiore ai 40 milioni di euro, e la presenza di più pretendenti ne fanno un oggetto di alto valore. Stando a quanto riporta il Telegraph, il 29enne messicano è entrato nel mirino di Manchester United e Arsenal.