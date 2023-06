Se di Leonardo Bonucci si è parlato a lungo negli ultimi giorni, degli altri due senatori in bilico si è discusso un po' meno. Sì, perché Leo non è il solo a rischiare di perdere il posto nella rosa che verrà. Ancheè tra i dubbi, non per rendimento, ma per via di quell'alto stipendio e delle possibili offerte in arrivo alla Continassa dopo la bella stagione disputata. Il polacco ha un contratto fino al 2025 e lunedì ha fatto sapere di volerlo rispettare e rimanere a Torino: «Non mi vedo con un’altra maglia». Cambiasse idea e arrivasse un’offerta adeguata la Juventus non si opporrebbe. Situazione diversa invece per, come si legge anche su Tuttosport, big destinato al contrario ad andarsene: il 30 giugno finisce il suo legame e la Juventus non ha intenzione di prolungarlo.