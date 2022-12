In queste ultime settimane la Juventus ha messo gli occhi anche sul centrale del Lipsia Gvardiol, che si sta mettendo in luce anche ai Mondiali in Qatar. Tanto da aver attirato su di se anche le attenzioni di Bayern Monaco e Chelsea, pronte a scatenare una vera e propria asta di mercato. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com infatti, bavaresi e londinesi sarebbero disposti ad offrire oltre 90 milioni di euro.