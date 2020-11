Per diverse sessioni di mercato è stato un nome spesso accostato alla Juventus, ma mai trattato realmente. Isco piace a Andrea Pirlo, e le prossime finestre di trattive potrebbero essere decisive per la sua partenza, visto che al Real Madrid non riveste più un ruolo da protagonista. Ancelotti lo vorrebbe al fianco di James Rodriguez all’Everton, ma non è il solo: anche Manchester City e Arsenal pensano al fantasista spagnolo, ma come precisa As, non sono ancora arrivate offerte significative sul tavolo della dirigenza delle Merengues.