La Juve prova a insistere per Arthur nonostante la volontà del giocatore di rimanere al Barcellona. Per questo, pur non mollando la presa, i bianconeri si guardano intorno per individuare le alternative al brasiliano: il primo nome è quello di Jorginho del Chelsea, pupillo di Sarri che ci ha lavorato a Napoli e a Londra. Per convincere i Blues, la Juve potrebbe mettere sul piatto Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco piace anche al Psg, dove c'è Leandro Paredes che per la Juve rappresenta l'altra alternativa ad Arthur.