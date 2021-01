Pochi soldi e tante idee in questo mercato di gennaio, così com'è stato quello dell'estate condizionati dalla pandemia. La Juventus però è pronta - con modalità diverse - a investire 16 milioni di euro per due acquisti: 7 per il terzino americano dei Dallas Ryan Reynolds, classe 2001 e trattato anche dalla Roma, che la Juve prenderebbe in sinergia con il Benevento e non col Cagliari; altri 9 sono sul tavolo per il centrocampista del Genoa Nicolò Rovella, stessa età di Reynolds e affare in chiusura col giocatore che rimarrà in prestito in rossoblù almeno per un'altra stagione.