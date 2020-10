Come raccontato da Calciomercato.com, Douglas Costa rifiuta ogni offerta arrivata fino a oggi alla Juve. Il brasiliano ha deciso di poter partire solo per andare in un top club, bloccando per ora pure il colpo Chiesa in attesa di capire se la società bianconera possa affondare ugualmente il colpo. Per lui un paio di spezzoni in attacco, dove ora sono tornati tutti. “Il mercato è aperto fino a lunedì, poi vedremo...”, le parole di Fabio Paratici. Che contava sull'addio del brasiliano per chiudere definitivamente l'arrivo dell'esterno della Fiorentina. Nulla da fare, tutto in bilico. Pure il presente di Douglas Costa.