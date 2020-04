La Juve continua a pensare a Gabriel Jesus, attaccante ritenuto ideale per diversi aspetti per il reparto offensivo dei bianconeri. Secondo quanto riferito da La Repubblica il Manchester City avrebbe però bocciato l’idea di uno scambio tutto brasiliano con Douglas Costa, in quanto l’esterno della Juve è più grande, come età, della punta, e quindi gli inglesi vorrebbero anche un ricco conguaglio economico, a favore, che la Juve difficilmente riconoscerà. Le alternative in attacco restano Kane del Tottenham, Arkadiusz Milik del Napoli e Mauro Icardi, di proprietà dell'Inter ma in prestito al PSG.