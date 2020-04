1









Secondo quanto riporta Tuttosport, la Juventus può utilizzare Douglas Costa come pedina di scambio per tre operazioni di mercato, almeno. L'esterno brasiliano è uno dei nomi graditi a Leonardo, ds del PSG che ha in mano il futuro di Mauro Icardi potendone riscattare il cartellino dall'Inter per 70 milioni di euro. A Leonardo piacciono anche Pjanic e Alex Sandro ma se Icardi dovesse tornare all'Inter, il nome di Douglas sarebbe spendibile anche per i nerazzurri. L'ex Bayern piace anche alle due di Manchester e in particolare al City di Pep Guardiola dove c'è quel Gabriel Jesus indicato da Sarri come rinforzo ideale dell'attacco bianconero.