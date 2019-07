Secondo quanto riporta Sky Sport, la Juventus sta cercando di cedere Douglas Costa anche se l'esterno brasiliano non ha intenzione di lasciare la Juventus. L'ex Bayern è rientrato a Torino con una settimana di anticipo per iniziare la preparazione in attesa dell'arrivo dei suoi compagni e del nuovo tecnico Maurizio Sarri. La Juve, tuttavia, vorrebbe monetizzare la sua cessione anche se al momento non sono arrivate offerte concrete per il giocatore.