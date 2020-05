1









Il Milan non ha ancora deciso il futuro di Lucas Paquetà. Il giocatore brasiliano è stato accostato alla Juventus nel mercato di gennaio e, come riporta Calciomercato.com, i bianconeri non sembrano interessati al giocatore. Eppure, il connazionale Douglas Costa, di recente, nel corso di una diretta su Instagram, ha avuto parole al miele per il connazionale rossonero: “E’ forte, ma può diventare ancora più bravo. E’ sempre bello giocare insieme a lui”.