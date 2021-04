150 milioni di euro, è questa il prezzo di vendita affisso fuori la vetrina in cui luccica Erling Haaland, per chi vuole strapparlo questa estate. Altrimenti, tutto rimandato al 2022, quando si attiverà la clausola rescissoria di 75 milioni. Nel frattempo, il club tedesco avrebbe già individuato il suo erede. Non solo Moukoko, talento cresciuto in casa, ma la dirigenza dei gialloneri, come riporta fichajes.net, avrebbe cerchiato in rosso il nome di Patson Daka, centravanti dello Zambia che si sta mettendo in evidenza con il Salisburgo ed entrato nel mirino anche del Bayer Monaco.