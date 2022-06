La ricerca di un centrale difensivo che possa prendere il posto di Giorgio Chiellini. Questa una delle priorità di mercato della Juventus che si guarda in giro e, soprattutto, ha acceso i riflettori sul pacchetto di centrali della Fiorentina. Cherubini e colleghi, infatti, come riporta Tuttosport, potrebbero presto tentare l'affondo per Milenkovic o Igor.