La Juventus torna a guardare in casa Fiorentina. Dopo Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic, la dirigenza bianconera potrebbe presto tentare l'affondo per un altro calciatore viola. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, per il ruolo di centrale difensivo la Vecchia Signora monitora da vicino le situazioni di Milenkovic e Igor.