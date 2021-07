Laporta a Vinovo due giovani di prospettiva. Il primo è Alessandro, ex capitano dell'Under 18 del, acquistato a parametro zero andrà a rinforzare il reparto difensivo della Primavera di mister Andrea. Per l'Under 17 di mister, invece, il nuovo inserimento è quello di Randy Obam, difensore classe 2005 proveniente dal. Continua, quindi, il lavoro della società bianconera per rinforzare le giovanili e mettere innesti che, un giorno, potrebbero arrivare in prima squadra.