La Juventus pensa al centravanti, ma non solo. I bianconeri sono impegnati in primis per quel che riguarda il fronte uscite, con due calciatori su tutti in grado di portare denaro fresco nelle casse del club. Si tratta di Dejan Kulusevski e Weston McKennie, sacrificabili nonostante la giovane età e la possibilità che entrambi crescano e si affermino sul lungo periodo. Entrambi piacciono al Tottenham di Conte, ma soprattutto di Paratici, che a Torino quando si occupava del mercato della Juventus. E proprio con la sua ex squadra adesso starebbe cercando di imbastire una doppia trattativa, secondo quanto raccolto da Calciomercato.com.



MCKENNIE - NDOMBELE - Il Tottenham sta dialogando da giorni con la Juventus. Gli Spurs avrebbero proposto lo scambio McKennie-Ndombele, ma l'operazione non sembrerebbe stuzzicare i bianconeri. In sostanza, non sembrano esserci le condizioni per uno scambio. Più facile che si definisca l'operazione senza contropartite tecniche.



KULUSEVSKI - TANGANGA - Discorso diverso per quel che riguarda lo scambio Kulusevski-Tanganga. Il difensore inglese piace alla Juventus che però vorrebbe un conguaglio da 20 milioni di euro per dare via libera alla cessione del suo talento svedese. Tanganga, con il rientro dall’infortunio di Romero, potrebbe trovare poco spazio ed è aperto a una nuova esperienza lontano dalla Premier League.



OCCHIO AL MILAN - Ma Tanganga è un calciatore che piace anche al Milan. Inglese come Tomori, il classe 99’ piace a Massara e Maldini, che due settimane fa hanno incontrato l’agente del giocatore inglese per capire l’eventuale fattibilità dell’operazione. Il Milan ha proposto un prestito con un diritto di riscatto, gli Spurs preferirebbero una cessione a titolo definitivo per 25 milioni di euro. Una valutazione ritenuta troppo alta dal Milan che, al momento, ha messo in stand-by questa opzione. Se ne riparlerà più avanti.