Ultima settimana caldissima di mercato, nella quale la Juve è concentrata sulle uscite per poi provare un colpo in extremis negli ultimi giorni. Uno dei principali indiziati a partire è Douglas Costa (il suo addio potrebbe portare all'arrivo di Chiesa). Per il brasiliano c'è una doppia pista per uno scambio, come riporta Tuttosport: da una parte la possibilità di inserirlo per arrivare a Ousmane Dembelé del Barcellona - già accostato alla Juve nell'ambito dell'affare Pjanic-Arthur - dall'altra l'idea di scambio con Julian Draxler del Psg. Douglas piace sia al Barça che ai francesi, una delle due possibilità potrebbe concretizzarsi in questi giorni.