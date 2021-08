La Juventus sta lavorando davvero alla cessione di, per poi sostituirlo con un altro centrocampista (Pjanic è il giocatore in pole). L'idea dei bianconeri è quella di vendere l'americano riscattato l'anno scorso dallo Schalke a una cifra importante e al momento la dirigenza è più convinta di darlo al Bayern Monaco che al Tottenham di Paratici, col quale si parla di un'ipotesi di scambio con Moussa Sissoko. I tedeschi al momento hanno offerto 25 milioni, in questi giorni verranno fatte valutazioni e presa una decisione finale sul futuro di McKennie.