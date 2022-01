31









In questa finestra di mercato, prima del blitz per Vlahovic, in casa Juve si è parlato parecchio di centrocampisti. Zakaria, Witsel, Guimaraes, Rovella: un nome dietro l'altro, a testimoniare la necessità di mettere mano a un reparto che, insieme all'attacco, ha sin qui deluso le aspettative, salvo alcuni singoli. I bianconeri, col petto gonfio dopo l'acquisto del centravanti viola, adesso sono tornati ad affascinare anche gli altri top player del nostro campionato. E coltivano un altro colpo: Franck Kessié, che a fine stagione sarà libero di lasciare il Milan a parametro zero.



NIENTE RINNOVO - Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, su Kessié sono piombate la Juventus e l'Inter. Il Milan è sempre più sullo sfondo, visto che le possibilità di un rinnovo sembrano ormai essere vicine allo zero. Il giocatore però non piace solo in Italia: tra i suoi estimatori ci sarebbero anche Antonio Conte e il suo Tottenham. Kessié ha già rifiutato 6,5 milioni dal Milan: insomma, difficile che altrove gli offrano molto di più, probabile che voglia semplicemente cambiare aria.



QUI JUVE - La Juventus ha preso Vlahovic e ha dato un segnale forte a tutta la Serie A, soprattutto all'Inter. Ha anche bisogno di un centrocampista top e l'occasione di prendere Kessié a parametro zero è troppo ghiotta. Certo, bisognerà ragionare sull'ingaggio visto che i bianconeri hanno fissato la quota limite a 7 milioni di euro. Poco più di quelli offerti dal Milan. La palla, a fine stagione, passerà al calciatore ivoriano.