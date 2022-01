Non solo il 2004 Brando Moruzzi, prelevato direttamente dalla Sangiovannese in Serie D e già "blindato" fino al 2025. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, la Juve ha messo gli occhi anche su altri due giovanissimi del panorama italiano, oltre che sul portiere americano Gabriel Slonina dei Chicago Fire. Il primo è il coetaneo Tommaso Berti, centrocampista che a Cesena ha già collezionato quest'anno 17 gare in Lega Pro ed è seguito anche da Milan e Sassuolo; il secondo è Francesco Lorusso, attaccante classe 2005 in forza al Bari, su cui si sta muovendo anche il Bologna.