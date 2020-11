1











Terzino di FC Dallas, Bryan Reynolds è monitorato dalla Juventus. Classe 2001, nato in Texas, in stagione ha messo insieme 17 partite, con 4 assist, nella Regular Season di MLS, mentre ha vinto la prima partita di playoff contro i Portland Timbers, dove ha giocato per tutti i 120 minuti. Nato come attaccante offensivo, è stato dirottato in difesa, un po' come successo al Bayern Monaco ad Alphonso Davies.