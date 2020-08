Dopo l'addio di Blaise Matuidi - ha già risolto il contratto con la Juve, ha l'accordo con l'Inter Miami in MLS - sarà la volta di Sami Khedira. Tra le priorità della nuova Juve di Pirlo c'è l'obiettivo di svecchiare la rosa e abbassare il monte ingaggi. Quello di Khedira si aggira intorno ai 6,5 milioni di euro, così secondo Tuttosport i bianconeri stanno cercando una soluzione per piazzare il tedesco. Potrebbe tornare proprio in Germania, dove è nato e cresciuto con la maglia dello Stoccarda; e anche per lui si potrebbe arrivare a una risoluzione del contratto per evitare una minusvalenza.