Nella giornata di ieri la Juve ha mosso i suoi primi passi sul mercato, avvicinandosi in maniera sensibile al difensore del Lilla Tiago Djalò. Il giocatore era già finito da tempo nel mirino di Inter e Milan, ma la contromossa di Giuntoli sembra aver ribaltato la situazione. Questo però non è l'unico profilo che piace dalle parti della Continassa, perchè stando a quanto riportato da Il Corriere Torino, in queste ore sta prendendo sempre più quota la candidatura di Winsley Boteli. Si tratta di un centravanti classe 2006 ora in forza al Borussia Monchengladbach, sul quale la dirigenza della Continassa tenta di investire già in questa finestra di mercato.