Gigio Donnarumma resta nel mirino della Juve anche se nelle prossime settimane potrebbe firmare il rinnovo del contratto che scade nel 2021. Dovrebbe esserci una clausola rescissoria ma secondo Calciomercato.com ci sarà un'ulteriore clausola per l'agente del calciatore Mino Raiola che avrà diritto ad una percentuale sulla futura cessione. "Una strada per superare alcuni ostacoli che si sta valutando in casa rossonera - si legge -: lo stesso aveva fatto negli anni scorsi la Juventus che aveva concesso una percentuale sulla rivendita per Paul Pogba, poi prontamente incassata da Raiola al momento del suo passaggio al Manchester United".