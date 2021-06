Dall'Inghilterra raccontano uno scenario clamoroso secondo il quale la Juventus può prendere Donnarumma... da un altro club! Il podcast The Transfer Window racconta che l'idea del Psg è quella di convincere il portiere classe '99 che si svincolerà dal Milan a firmare a parametro zero, ma, considerando che il titolare è Navas e la società non vorrebbe cambiare le gerarchie, i parigini stanno pensando di prenderlo e lasciarlo in prestito in Italia per una stagione. A quel punto, la destinazione più concreta potrebbe essere proprio la Juventus.