Tra le idee di mercato della Juventus, c'è anche Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan. Infatti, il giovane numero uno rossonero è in scadenza di contratto nel 2021 e potrebbe divenire una buona prospettiva per il futuro. Eppure, secondo quanto riporta Calciomercato.com, Donnarumma dovrebbe incontrare il Milan nelle prossime settimane, per provare ad intavolare una trattativa. Al momento, Mino Raiola, agente di Donnarumma, chiede 9 milioni di euro, tre in più rispetto ai 6 che percepisce con l'accordo vigente. Per la Juventus non rappresenta una priorità, visto il recente rinnovo di Szczesny.