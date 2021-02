All’età di 21 anni, Gigio Donnarumma è già un pilastro del Milan. Domani, quando alle 15 andrà in scena il derby contro l’Inter, saranno addirittura 200 le presenze in Serie A. Paradossalmente, il rinnovo di contratto fatica ad arrivare, stallo che ha portato diversi top club a guardare da vicino gli sviluppi in casa rossonera, tra cui la Juventus. Adesso, stando a quanto riporta Fichajes.net, l’ultima squadra ad iscriversi al portiere del Diavolo sarebbe il Manchester United, non più soddisfatto del rendimento di De Gea. Su Donnarumma c’è sempre l’interesse del Paris Saint-Germain.