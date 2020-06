Accostato in sede di mercato alla Juventus come possibile occasione, il futuro di Donnarumma si sta schiarendo, e all’orizzonte si vedono nuovamente le strisce rossonere. Come riporta Calciomercato.com, la proprietà ha dato il via libera alla dirigenza rossonera per programmare un incontro con Mino Raiola, agente del portiere, al fine di discutere il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2021. Un segnale decisivo, volto ad accontentare il desiderio di Donnarumma di voler rimanere al Milan. L’agente italo-olandese vorrebbe migliorare l’attuale stipendio (6 milioni) e portarlo a 9, richiesta eccessiva, anche se la società vuole fare uno sforzo per accontentare tutti, attraverso un esborso economico sostenibile.