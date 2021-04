La Juventus continua a monitorare da lontano la situazione di Gianluigi Donnarumma, il portiere del Milan alle prese con una difficile trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza. Così come per Dybala in casa Juve, infatti, anche nel caso dell'estremo difensore rossonero c'è una certa distanza tra la richiesta di giocatore e procuratore e l'offerta della società: il Milan mette sul piatto 8 milioni di euro a stagione, Donnarumma e Raiola ne chiedono 12. Una cifra, quest'ultima, che renderebbe Gigio il portiere più pagato al mondo!