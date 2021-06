“Donnarumma aspetta l’assist”. Così Tuttosport racconta un incastro di mercato che potrebbe avvicinare il portiere rossonero alla Juventus. L’assist potrebbe arrivare da Josè Mourinho, che avrebbe messo nel mirino Hugo Lloris del Tottenham, portiere affidabile che ha già allenato nell’esperienza a Londra. Così, gli Spurs potrebbero rimpiazzarlo con Szczesny, anche se non è scontato che l’ex Arsenal accetti la destinazione. In caso di domino di mercato positivo, la Juve avrebbe un buco in porta e a quel punto la strada per Donnarumma sarebbe spianata, alla luce degli ottimi rapporti con l’agente Mino Raiola.