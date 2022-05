Secondo quanto riporta Tuttosport, sarebbe in programma per domani un incontro tra Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino e Federico Cherubini. La discussione, tra i due, verterà sul riscatto di Rolando Madragora, che Ivan Juric vorrebbe trattenere in granata. Il Torino, però, non è disposto a spendere i 14 milioni di euro previsti per il riscatto e chiederà un forte sconto ai bianconeri.