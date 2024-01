Sono giorni decisivi per il possibile trasferimento di Tiago Djalò alla Juventus. Il difensore del Lille è in scadenza di contratto e ha già deciso che non rinnoverà. La Juventus valuterà se far ambientare Djaló alla Continassa fino a giugno o se prestarlo a qualche squadra italiana per consentirgli un minutaggio. Il giocatore infatti è reduce da un infortunio al crociato e non gioca da marzo della scorsa stagione. Ecco perché nell'idea del club c'è anche la possibilità di cederlo in prestito per recuperare meglio la condizione. A Torino rischierebbe infatti di trovare poco spazio nei primi mesi della sua avventura.