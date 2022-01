Massimiliano Allegri ha deciso di responsabilizzarlo in pubblico, difendendolo ed esaltandolo. "Meglio di lui, al mondo, ci sono 4 o 5 attaccanti". Non di più, parola dell'allenatore bianconero. Un'iniezione di fiducia notevole nei confronti di Alvaro Morata, che lui conosce bene e a cui si aggrappa per ritrovare i gol perduti. Anche perché la situazione economica non è certo florida, le richieste dei possibili sostituti sono elevate e il tesoretto per il colpo estivo non si può sostanzialmente ridurre. Quello che sarà del reparto offensivo, quindi, dipende tutto dallo spagnolo.



BLOCCATO - Come riportato dal Corriere dello Sport, Allegri ha scelto di puntare su Morata. Lo spedirà in campo dal 1' contro il Napoli (se si giocherà). Occasione non da poco per ritrovare il gol, dato che gli azzurri rischiano di giocare con una squadra parecchio improvvisata, imbottita di Primavera tra campo e panchina. Potrebbe essere il punto di svolta della stagione del centravanti spagnolo, bloccato da Allegri in conferenza stampa: "Non va da nessuna parte". Se è pretattica, è davvero fatta bene.



BARCELLONA - Sullo sfondo resta sempre il Barcellona di Xavi, che Morata lo vorrebbe subito. Scenario che rientra nell'1% di possibilità di cui ha parlato Allegri, riferendosi al mercato: "Può sempre succedere di tutto".



RISCATTO - Di tutto, ma non proprio. Per esempio, è difficile pensare che i bianconeri possano pagare altri 35 milioni di euro, dopo i 20 già sborsati per il prestito biennale, per riscattare Morata dall'Atletico Madrid. Squadra in cui lo spagnolo non vuole tornare, anche per questo avrebbe gradito una sistemazione lampo al Barcellona: forse ha capito che la Juventus, più che Allegri, non punta su di lui per il futuro. Una fiducia a metà: gli basterà per tornare a segnare?