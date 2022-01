L’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato di Gianluca Scamacca, attaccante nel mirino delle big, tra cui la Juventus. Lo ha fatto ai microfoni dell'inserto del Corriere dello Sport e di Tuttosport, AM. "Ha qualità notevoli, ma deve imparare a convivere con i momenti positivi e negativi. Se Gianluca in futuro non diventerà il centravanti dell’Italia mi arrabbierò con lui. Il suo futuro? Mi auguro di godermelo almeno fino a giugno", ha detto Dionisi.