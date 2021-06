Tra i tanti giocatori su cui Allegri potrebbe contare ma che, in caso di buona offerta, potrebbero partire, c’è Rodrigo Bentancur, reduce da una stagione negativa. Su di lui c’è da tempo l’interesse dell’Atletico Madrid, tanto da pensare ad una possibile operazione di scambio anche se, come scrive il Corriere di Torino, l’addio alla Juve sarebbe improbabile. Questo perché nell’intesa tra il club bianconero e il Boca Juniors c’è una clausola che, in caso di cessione, costringe a versare nelle casse degli argentini il 40% della vendita.